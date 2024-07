news

Metaplanet, una società di consulenza finanziaria con sede a Tokyo, ha dichiarato di aver acquistato Bitcoin per un valore di 200 milioni di yen (1,2 milioni di dollari), portando le sue riserve totali a 161,3 BTC.

La società ha pubblicato una dichiarazione sull’acquisto sul social media X poco dopo la chiusura delle contrattazioni presso la Borsa di Tokyo.

Una settimana fa, l’azienda ha annunciato il suo piano per aumentare le riserve di Bitcoin, con un acquisto in BTC pari a 6 milioni di dollari. Metaplanet era già in possesso di Bitcoin per un valore di 9 milioni di dollari.

Come indicato sul sito web della società, il focus sull’accumulo di Bitcoin è stato motivato dai cambiamenti nell’ambiente di investimento risultanti dalla pandemia di Covid-19.

Le azioni di Metaplanet sono aumentate dell’1% prima dell’annuncio, indicando una risposta positiva del mercato alla loro strategia di investimento in criptovaluta.

Questo acquisto fa parte di una strategia più ampia per aumentare le proprie riserve della più grande criptovaluta per market cap. Al momento, il Bitcoin ha un valore di circa 62.840 dollari e sta mostrando lievi segni di ripresa dopo il calo di fine giugno.

Informazioni su Metaplanet

Metaplanet, fondata nel 2010, è diventata una delle principali società di consulenza finanziaria in Giappone, offrendo servizi che spaziano dalla gestione patrimoniale alla consulenza sugli investimenti per clienti istituzionali e privati.

La società è nota per il suo approccio innovativo e per l’adozione di strategie di investimento all’avanguardia.

La strategia di accumulo di bitcoin di Metaplanet rispecchia l’approccio adottato da Microstrategy, uno sviluppatore di software con sede a Tysons Corner, Virginia.

Microstrategy acquista BTC da quasi quattro anni e ora possiede oltre 226.000 BTC, più dell’1% del numero totale di Bitcoin che verranno emessi.

I recenti investimenti in Bitcoin da parte di società come Metaplanet e Microstrategy fanno ben sperare in una possibile nuova fase rialzista del Bitcoin che potrebbe portarlo sopra gli 80.000 dollari e innescare una crescita generale del mercato.

