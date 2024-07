iltra2

MORAZZONE – Intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ieri mattina a Morazzone per un incidente stradale avvenuto in via Del Campo. Il fatto si è verificato alle 11.

Per una caduta dalla motocicletta è stata soccorsa una donna di 53 anni, visitata e medicata direttamente sul posto per lievi contusioni; non si è infatti rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno eseguito gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto; è accorsa anche una ambulanza del Sos.

L’altro giorno per una caduta accidentale al suolo è stato invece soccorso dall’ambulanza della Croce rossa un pedone a Tradate, un uomo di 55 anni che ha riportato non gravi contusioni. Il fatto è accaduto alle 18 in via Europa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

06072024