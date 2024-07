TRADATE – “Serata Cool tour”: è una serata di confronto e buona musica, per entrare in contatto con il mondo dei giovani.

L’evento è realizzato grazie al progetto denominato Write the future (realizzato con il finanziamento regionale “La Lombardia dei giovani 2023”) di Officina C@ffè dell’Ambito territoriale di Tradate, in collaborazione con l’associazione Benandanti e si svolgerà oggi 6 luglio alle 18.30 negli spazi di Villa Truffini, la struttura che si trova in corso Bernacchi a Tradate e che ospita spesso manifestazioni ed iniziative. Per questo appuntamento è previsto l’ingresso gratuito.