SARONNO – “Come preannunciato nei giorni scorsi, per le prossime due settimane sarà in vigore una viabilità provvisoria in via Parma nei giorni feriali in orario fra le 9 e le 18, al fine di consentire lavori sul manto stradale”. Lo annuncia l’Amministrazione civica.

via Parma è percorribile a senso unico provenendo da Solaro in direzione viale Europa;

i veicoli provenienti dall’uscita Autostrada A9, alla rotatoria con via Galli/viale Europa, hanno il divieto di transito in direzione Solaro con l’obbligo di proseguire in direzione di viale Lazzaroni (svolta a sinistra) o di Origgio (svolta a destra), ad eccezione dei residenti in via Sampietro e dei mezzi di soccorso, che potranno transitare regolarmente;

ai veicoli che percorrono viale Europa è interdetta la svolta in via Galli, con obbligo di proseguire in direzione viale Lazzaroni oppure Origgio;

i veicoli percorrenti via Gorizia, all’intersezione con via Parma, hanno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione viale Europa;

i veicoli in uscita dal distributore Fremar di via Parma hanno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione viale Europa;

i veicoli percorrenti via Sampietro, provenienti da Saronno centro, alla rotatoria hanno l’obbligo di svolta a destra, mentre i veicoli percorrenti via Sampietro, ma provenienti da Origgio, hanno l’obbligo di svolta a sinistra o di proseguire diritto.