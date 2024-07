Città

SARONNO – Vanno avanti le opere allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi per la collocazione delle nuove torri faro, che sostituiranno quelle vecchissime pre-esistenti. Ormai emanavano poca luce, le strutture sono peraltro malconce e le lampade di tecnologia superata. Il nuovo impianto risolverà tutti questi problemi e consentirà di tornare a disputare eventi, manifestazioni e partite di calcio in orario serale, senza il rischio di black out o di ritrovarsi nella penombra.

E’ stata montata la prima torre faro, quella posta nella zona all’angolo fra via Parini e via Cattaneo. Il progetto attendeva da oltre un anno di essere completato, il cantiere era stato aperto l’estate scorsa per fermarsi quasi subito. Ora sembra che sia davvero la volta buona; anche se per il momento non sono noti quali saranno i tempo di completamento dell’opera (non si tratta solo di posizionare le torri faro ma anche di realizzare e testare tutti i relativi impianti elettrici).

Ieri il Fbc Saronno ha annunciato di avere trovato un accordo con il Comune per disputare gli incontro casalinghi della prossima stagione di Eccellenza allo stadio di via Biffi.

