Sport

SARONNO – All’epilogo, oggi, con la finalissima il torneo maschile Open allo Sporting club Saronno di via Lorca: dopo due intense settimane di tennis si è infatti al momento del verdetto, si gioca dalle 13 per conquistare il trofeo, ad affrontarsi saranno Filippo Speziali e Tonino Massara.

Ieri pomeriggio nelle semifinali Massara ha superato 6-3, 6-2 Alexander Binda nella prima semifinale ed a seguire in un match equilibratissimo e molto emozionante Speziali ha superato (3-6, 6-4, 11-9) l’antagonista Federico Campana. Per gli appassionati, non resta adesso che godersi la finalissima, che promette spettacolo ed un alto livello di gioco. E certo non mancherà un buon pubblico a fare da cornice.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Sporting club Saronno: il tennista Filippo Speziali, fra i grandi protagonisti del torneo cittadino)

06072024