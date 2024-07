Comasco

TURATE – Dieci anni sono passati dalla cerimonia in cui prese vita a Turate il Gruppo Alpini, questa domenica, in occasione della Festa de “La Prima Goccia”, ci sarà un evento speciale, in cui parteciperanno le autorità militari e cittadine e le associazioni cittadine in occasione del decimo anniversario.

I festeggiamenti cominceranno alle 9.30, dopo l’alzabandiera e la sfilata del Gruppo Alpini, la banda e i gonfaloni associativi con la partenza dalla casa militare Umberto I, poi alla piazza della Chiesa e l’apposizione di una corona sul Monumento ai Caduti.

Il terzo step sarà quello di sfilare per le vie cittadine addobbate per l’occasione verso il parco “Turate solidale”, in cui verrà celebrata la messa e letti i discorsi delle autorità, dopo la sfilata e le celebrazioni, ci sarà un aperitivo per stare in compagnia.

