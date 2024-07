Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Clamorosi sviluppi nella vicenda dell’accoltellamento di uno straniero, trovato gravemente ferito nella notte tra venerdì e sabato in via Fratelli Rosselli.

A seguito degli accertamenti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Saronno nell’immediatezza dei fatti, la Procura della Repubblica di Varese ha tratto in stato di fermo 2 carabinieri che, liberi dal servizio e in assenza di alcun ordine d’impiego, sarebbero intervenuti in un’area boschiva ove era in corso una presunta attività di spaccio di stupefacenti.

La vittima dell’accoltellamento, in corso di identificazione e ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Varese, è entrata in contatto con i militari e a seguito di una colluttazione si sarebbe verificato l’episodio violento, i cui contorni sono tuttora al vaglio della Procura della Repubblica.

“Quanto accaduto – spiega in una nota la Procura – non inficia l’ottimo lavoro svolto dall’Arma nel contenimento del fenomeno dello spaccio nei boschi e l’incessante lavoro sviluppato dai Carabinieri e dagli Squadroni Cacciatori impiegati da oltre un anno nella Provincia di Varese. Nell’immediatezza dei fatti, l’Arma ha sospeso dal servizio i militari tratti in stato di fermo”.

