Sport

SARONNO – Trasferta a Malnate oggi e, maltempo permettendo, alle 15 derby contro la locale formazione dei Vikings da parte del Bc Saronno, attualmente al comando della classifica di serie C del campionato di baseball, in coabitazione con Legnano.

Contro la formazione malnatese, che non veleggi ai primi posti della graduatoria, per i saronnesi del presidente Massimo Rotondo si tratta di una ghiotta occasione per incrementare i proprio bottino in graduatora e confermarsi al vertice.

Il Baseball Club Saronno è reduce della vittoria in trasferta contro gli Athletics di Novara 3-4, e prima ancora in casa contro i Buffaloes di Bovisio Masciago in una gara decisa sul filo di lana, si è infatti conclusa 1-0, con successo dunque dei portacolori della cittò degli amaretti.

(foto: il Baseball Club Saronno è pronto per la partita odierna)

07072024