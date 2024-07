Calcio

VENEGONO SUPERIORE – L’attaccante ideale per affiancare Sindrit Guri è stato trovato: a soli 24 anni, con 16 gol segnati nell’ultima stagione con la Virtus CiseranoBergamo e un totale di 50 gol in carriera, è a un passo dal dire “sì” alla Varesina (serie D). Si tratta di Marco Bertoli.

Nonostante l’interesse di squadre di categoria superiore, il progetto ambizioso e la serietà della società della famiglia Di Caro, insieme all’ultimo esaltante campionato con quasi 80 gol segnati e le strutture di livello, hanno convinto la punta centrale bergamasca, alta quasi un metro e novanta, ad accettare l’offerta. L’attaccante ha anche un passato con squadre come Sporting Franciacorta, Grosseto e Feralpisalò.

Ancora una volta, i rossoblù non scelgono solo un goleador, ma anche una persona di valore, visto che Bertoli è stimato e benvoluto anche fuori dal campo. Il trampolino Varesina continua a conquistare: dopo aver rafforzato la difesa con la coppia Mapelli-Caverzasi, degna della Serie C, e il portiere Gianmarco Chironi, aver inserito un centrocampista di qualità come Samuele Rosa da affiancare a Guidetti e tre giovani promesse come Giorgi, Miconi e Bobbo provenienti da Juventus, Inter e Como, questo ultimo acquisto rilancia ulteriormente le ambizioni rossoblù. Una Varesina rinnovata, ma non è detto che il risultato finale sia diverso – o addirittura migliore.

