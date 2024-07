Cronaca

SARONNO / VARESE – Prosegue incessante l’operato dei vigili del fuoco causa l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio, e soprattutto l’alto Varesotto. Dall’inizio dell’emergenza sono 343 gli interventi di soccorso tecnico urgente. A Saronno dalle 20.45 ha iniziato a piovere molto intensamente. Non dovrebbe trattarsi di una perturbazione troppo violenta o duratura, e non è prevista la caduta della grandine anche se la situazione è in costante evoluzione. Nella giornata di domani il tempo dovrebbe stabilizzarsi, attorno alle 6 di lunedì mattina non dovrebbe più piovere.

Pompieri col gommone

Le immagini da Malnate dove oggi i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni resistenti bloccati dall’acqua, nei piani alti delle proprie abitazioni.

07072024