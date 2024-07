Città

SARONNO – Anziano investito via Roma a Saronno: ennesimo, grave incidente in quel tratto di strada.

“Come preannunciato nei giorni scorsi, per le prossime due settimane sarà in vigore una viabilità provvisoria in via Parma nei giorni feriali in orario fra le 9 e le 18, al fine di consentire lavori sul manto stradale”. Lo annuncia l’Amministrazione civica.

Anche Angelo Veronesi, saronnese, consulente in brevetti e membro del gruppo di lavoro italiano sull’intelligenza artificiale dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, che riunisce tutti i consulenti in marchi e in brevetti italiani ha partecipato agli Stati generali dell’intelligenza artificiale che si sono tenuti venerdì 5 luglio a Palazzo Lombardia a Milano.

E’ privo di qualsiasi documento identificativo tanto che di lui si sa solo che è stato ritrovato con diverse ferite da accoltellamento in via Fratelli Rosselli a Castiglione Olona. E’ ancora avvolta nel mistero l’identità del giovane straniero trovato ieri sera, venerdì 6 luglio alle porte dell’area verde.

