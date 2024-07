Groane

LAZZATE – Pattuglie di polizia locale a luglio e agosto con personale esterno: l’impegno del Comune per le attività di prevenzione sul territorio.

L’amministrazione comunale di Lazzate ha dato mandato al responsabile della Polizia locale per la ricerca di personale esterno in grado di garantire servizi di pattugliamento anche nei mesi di luglio e agosto. Per fronteggiare i due mesi estivi, a fronte delle limitate risorse interne e in attesa del ripristino dell’organico con il rientro di un terzo operatore previsto per il mese di settembre, la giunta ha affidato al nuovo comandante Lorenzo Borroni, l’incarico di “reclutare” operatori qualificati di Polizia Locale nell’organico di altri Comuni, in grado di coprire, con prestazioni extra orario, servizi di pattugliamento da 6 a 9 ore settimanali.

Questo consentirà di garantire la presenza sul territorio di agenti di Polizia Locale anche nei due mesi più difficili, per la necessità di garantire al contempo il diritto alle ferie degli operatori in organico e il controllo del territorio con finalità di prevenzione. Già dalla prossima settimana si pianificheranno attività mirate di pattugliamento con l’ausilio di operatori di altri comandi che aderiranno volontariamente alla proposta di Lazzate.

“Dopo la recente assunzione del nuovo responsabile di Polizia Locale, ribadiamo il nostro impegno sul fronte della sicurezza e della prevenzione con azioni concrete come questa, che ci consentiranno di superare l’attuale situazione di difficoltà almeno fino al ripristino dell’organico a 3 operatori” – spiega il sindaco, Andrea Monti. “Per il prossimo futuro stiamo lavorando a definire i contenuti di una convenzione che ci consenta di operare con alcuni comuni confinanti in modo da avere a disposizione, in condivisione, più personale su un nastro orario allungato al fine di migliorare l’attività di prevenzione e di intervento in emergenza in caso di necessità sul territorio”

