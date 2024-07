news

Al termine della prima metà del 2024, gli esperti hanno tirato le somme sul mercato delle criptovalute. Il sentimento in merito alle meme coin è altamente positivo, poiché queste si sono rivelati gli asset più redditizi su cui puntare. Stando all’esperto Colin Wu, le meme coin hanno superato settori come RWA (Real World Assets) e quello delle Intelligenze Artificiali.

Se andiamo ad analizzare il grafico dei ritorni medi dei 10 migliori token in ogni settore, possiamo notare subito un’impennata della nicchia delle meme coin. Nel 2024 è il settore più redditizio con ritorni medi del 2.405%. Tenendo conto dei dati di giugno, tre delle dieci meme coin con valore di mercato più alto sono state tutte lanciate nei mesi tra marzo e aprile. Parliamo di Brett (BRETT), Book of Meme (BOME) e Dog Go To the Moon (DOG).

Tra queste, Brett è quella che ha avuto i ritorni più alti, salendo a oltre 14.353% dal prezzo di emissione. Valori che stupiscono se effettuiamo una comparazione diretta con il secondo settore più redditizio, ovvero quello dei RWA, che ha visto un aumento del 213% nel 2024. Di fatto, i profitti delle meme coin sono stati circa 8 volte superiori a quelli dei RWA e ben 542 volte superiori a quelli del settore meno redditizio di DeFi.

Il terzo settore per introiti è quello delle IA, con ritorni del 71,6%. Quest’ultimo è da tenere assolutamente d’occhio poiché è destinato a salire ulteriormente nella seconda metà del 2024, grazie agli annunci di Apple e l’integrazione delle tecnologie IA nelle meme coin.

Le meme coin su cui puntare nella seconda metà del 2024

Dal momento che il mercato delle meme coin sembra essere quello di punta delle transazioni finanziarie, con ritorni centinaia di volte superiori a quelli di altri settori, sono sempre più i trader che vogliono scoprire nuovi progetti su cui puntare. Alcuni di quelli attualmente in presale che hanno già catalizzato l’interesse degli investitori sono Pepe Unchained, PlayDoge e WienerAI.

Pepe Unchained e la Layer-2

Pepe Unchained è un progetto che punta all’utilizzo della blockchain Ethereum Layer-2 per la meme coin $PEPU. La narrazione è esilarante e riporta in auge il meme Pepe The Frog, cercando di bissare il successo della criptovaluta PEPE. Rispetto a quest’ultima, che ha già espresso il suo potenziale, PEPU è ancora in fase di presale, quindi tutti gli investitori che intendono puntare a ritorni futuri dovrebbero tenerla d’occhio poiché le ricompense per staking sono raddoppiate su Layer-2.

Il prezzo di un token è di 0,0081939$ e possono essere acquistati tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito. Necessario, in ogni caso, il collegamento di un wallet come MetaMask.

Il ritorno del Tamagotchi con PlayDoge

Tra i tanti progetti che affollano il Web, PlayDoge è senz’altro quello più intrigante per tutti i trader che hanno un po’ di esperienza anche nel settore del gaming. Il market cap dei progetti P2E, ovvero Play-to-Earn, è di oltre 10 miliardi di dollari, in aumento costante nel 2024.

PlayDoge si piazza alla perfezione in questa categoria perché riprende il meccanismo di gioco del popolarissimo Tamagotchi degli anni ‘90. In questo caso, però, chi possiede token $PLAY, può ottenere vantaggi e sbloccare contenuti per facilitare la vita del simpatico Shiba Inu in pixel grafica. Naturalmente, PlayDoge non è un progetto pensato solo per gli amanti del gaming classico, ma con buone opportunità di accumulo token tramite staking, anche i trader con approccio più passivo possono avere ritorni interessanti.

IA e meme uniti in WienerAI

Conclude la lista un progetto che siamo certi farà molto parlare di sé. WienerAI ha già raccolto 7 milioni di dollari in finanziamenti e non è assolutamente un caso. Il motivo principale per cui è possibile riscontrare una così elevata fiducia nel futuro di questa meme coin è senz’altro evidenziabile nella sua integrazione con l’intelligenza artificiale.

L’interfaccia IA aiuta a prevedere l’andamento dei mercati e con il meme canino associato, un simpatico bassotto, è in grado di attirare l’attenzione non solo dei trader più navigati che guardano alle opportunità future del mercato, ma anche di quelli che sono spinti dal puro spirito “meme”. Partecipare alla presale anche in questo caso è molto semplice e basta utilizzare un wallet e acquistare token $WAI al prezzo di 0,000724$. Almeno fino al prossimo incremento di prezzo derivante dall’avanzamento del progetto.

