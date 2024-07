Città

SARONNO – Si avvicina il momento della sfida del sale del saronnese Daniele Restelli che dal 24 al 25 agosto tenterà di battere il record di velocità nella categoria MPS-AG.

Il saronnese racconta oggi le complessità legate a location e logistica di questa sfida e di come non basti organizzare ogni aspetti.

QUI LA PRESENTAZIONE DELLA SFIDA

“Daniele, sei pronto per la Sfida a Bonneville…?” Questa è la domanda che mi sento chiedere spesso. Significa che l’esperienza vissuta nel 2017 ha lasciato il segno, anche se ho imparato che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo…

Tra gli appassionati di Bonneville, scherzando (ma non troppo…) si era soliti dire: “tra il dire e il fare c’è di mezzo il sale”. Il significato è chiaro: si cerca di pianificare ogni più piccolo dettaglio, ma l’imponderabile è sempre dietro l’angolo.

Un esempio è la variabile “tempo atmosferico”, che non è purtroppo sotto il nostro controllo. Negli scorsi due anni, infatti, la manifestazione è stata annullata a causa delle abbondanti piogge, che hanno reso la distesa salata impraticabile. Nel 2023 la nostra moto era già arrivata a Salt Lake City, e noi saremmo dovuti partire dopo poche ore, quando abbiamo ricevuto la notizia che l’evento era stato cancellato.

La competizione a Bonneville è anche questo: non solo una questione di velocità, ma anche un complicato intreccio tra logistica, gestione della burocrazia con l’ente organizzatore, con la Federazione Motociclistica Italiana e con quella internazionale, con la ricerca degli sponsor, con la gestione della comunicazione sui social e con i media classici e, da ultimo ma non per questo meno importante, la messa a punto dei motori, che ha richiesto molte prove al banco e una raffinata preparazione per la specifica competizione.

La distesa del lago salato di Bonneville, conosciuta come Bonneville Salt Flats, è una vasta pianura salata situata nello stato dello Utah, negli Stati Uniti; si è formata dai resti del lago Bonneville, un lago preistorico che risale all’ultima era glaciale. La distesa salata di Bonneville, con la sua superficie di circa 260 chilometri quadrati, è una delle più grandi pianure saline del mondo.

Lo spessore dello strato di sale può variare notevolmente su tutta l’area. In media, lo spessore del sale è di circa 1,2 metri, e prima di ogni manifestazione la zona destinata ai tentativi di record richiede sempre un’adeguata preparazione da parte degli organizzatori.

Bonneville presenta condizioni ambientali uniche, che mettono a dura prova sia i piloti che i veicoli. Uno dei principali problemi da affrontare è la micidiale combinazione dovuta all’elevata altitudine, alla bassa pressione e alla temperatura estremamente alta. La superficie salata si trova infatti a circa 1.280 metri sul livello del mare, con temperature che superano i 38/40°C, unite ad una pressione decisamente bassa: questo insieme di caratteristiche si traduce in un’altitudine ponderata di 2000/2200 metri sul livello del mare, con pesanti ripercussioni sulla carburazione del motore.

Per ulteriori informazioni, contatti e aggiornamenti, visitare la pagina Facebook Sfida a Bonneville Daniele Restelli.

Facebook: www.facebook.com/sfidaabonneville

Instagram: @sfidaabonneville2024

Email: [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti