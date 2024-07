ilSaronnese

ORIGGIO – L’amministrazione comunale attiverà un Centro educativo per la scuola primaria, da lunedì 26 agosto a venerdì 26 settembre, riservato ai nati tra il 2012 e il 2016. Il servizio sarà fruibile dalle 8.30 alle 17.

Saranno ammessi un limite di 40 bambini, e lo spazio in cui quest’attività prenderà piede, non è dotata di uno spazio per la refezione, i bambini dovranno quindi portare il pranzo al sacco o recarsi a casa per mangiare, la pausa pranzo sarà dalle 13 alle 14.

L’attivazione del centro prevedrà anche un numero minimo di iscritti (10), ed il costo si baserà sulle fasce Isee, dai 5 agli 80 euro, per i non residenti, il costo sarà di 80 euro.

La procedura per l’iscrizione prevede lo scaricamento dell’apposito modulo dal sito comunale, compilato e da consegnare all’ufficio protocollo del comune, o inviato a [email protected] entro il 26 luglio.

