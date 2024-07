Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / CERIANO / CESATE – Non è in condizioni preoccupanti il ciclista di 47 anni che ieri mattina alle 8 è stato investito lungo l’ex statale Varesina alla periferia di Caronno Pertusella. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese, che ha trasportato il ferito all’ospedale saronnese.

Momenti agitati ieri sera alle 22 in via Manzoni a Ceriano Laghetto dove non è passata inosservata l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, e poi di una ambulanza della Croce rossa inviate sul posto a seguito della segnalazione di una aggressione. E’ stata soccorsa una donna di 54 anni, non in condizioni preoccupanti; non sono noti i contorni della vicenda.

Per una caduta dalla bici ieri mattina alle 9.30 è stata soccorsa una donna di 80 anni; non ha riportato gravi lesioni ma l’ambulanza della Croce viola l’ha comunque trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata. Il fatto è accaduto in via dei Martiri a Cesate.

