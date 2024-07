Eventi

UBOLDO – La Pro Loco di Uboldo organizza per domenica 7 luglio un pomeriggio di festa a Cascina Regusella.

Sono previste diverse attività per bambini (battesimo della sella, giro in carrozza nel Parco, dimostrazione della fienagione, …) e punti ristoro tra cui un picnic sul prato alle 19.

Ecco il programma della giornata:

Alle 14.30:

Battesimo della sella con consegna dell’attestato da parte dei «Giovani Garibaldini»

Simulazione dello spegnimento di un piccolo incendio ad opera della Protezione Civile di Dairago con attestato di Piccolo Pompiere.

Alle 16:

Merenda per bambini con bottiglia d’acqua da mezzo litro : 3 euro a persona

Presentazione di attrezzi agricoli e dimostrazione della Fienagione

Giro in carrozza attraversando il Parco dei Mughetti.

Alle 19:

Picnic dal costo di 10 euro a persona con bottiglia d’acqua compresa, organizzato dall’associazione Saronno Point Odv.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione per l’accompagnamento gratuito dei pazienti oncologici all’ospedale di riferimento, per sottoporsi alle cure.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Uboldo in collaborazione con il Parco dei Mughetti, Circolo Acli di Uboldo, l’associazione Giovani Garibaldini e la Protezione Civile di Dairago