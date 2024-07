news

Il mercato delle meme coin sta subendo un duro colpo, specialmente Pepe (PEPE) che è crollato del 30% in una settimana.

In mezzo a tutto questo caos, un nuovo progetto chiamato Pepe Unchained (PEPU) continua a dare buoni risultati. Promette di rivoluzionare le cose con una soluzione layer 2 progettata esclusivamente per le meme coin.

PEPE precipita a nuovi minimi mentre gli investitori sperano in una ripresa

È stata una settimana impegnativa per i titolari di PEPE. Il token ha subito un forte crollo e ora ha un valore intorno a $ 0,0000084.

Si tratta di un calo del 34,5% in 7 giorni, che ha trascinato il PEPE a minimi che non si vedevano dal maggio. E i dati tecnici di PEPE non sono dei migliori.

Il token si trova ad affrontare il quarto giorno consecutivo in rosso e, se le cose continueranno così, saranno cinque le chiusure settimanali ribassiste delle ultime sei.

Ma alcuni investitori hanno scelto di non escludere completamente PEPE dai giochi.

Potrebbe esserci un barlume di speranza all’orizzonte: il grafico giornaliero si sta avvicinando al territorio di ipervenduto. Inoltre, nonostante il crollo di PEPE, i volumi spot continuano a crescere.

Potrebbero essere i trader al dettaglio che si preparano a una brusca ripresa?

Al momento non c’è modo di saperlo, ma dati i precedenti di forti oscillazioni dei prezzi di PEPE, non si può certo escludere un rally aggressivo verso l’alto.

Crolla il mercato delle meme coin e dei principali token

Non è solo PEPE a sentirsi sotto pressione: l’intero mercato delle meme coin è in fiamme in questo momento. E non in senso positivo.

La capitalizzazione di mercato è crollata drasticamente, precipitando a 42 miliardi di dollari. Inoltre, il volume di trading spot si sta riducendo, attestandosi a soli 5,1 miliardi di dollari.

Tutti i grandi nomi sono in difficoltà, con Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat, Floki Inu e le altre che esibiscono cali a due cifre nelle 24 ore. Anche le meme coin, com’è evidente, si lasciano trascinare verso il basso dal crollo di Bitcoin, sceso anche sotto 55.000 dollari.

Solo il tempo ci dirà se queste coin riusciranno a riprendersi, ma per ora è chiaro che gli orsi hanno il controllo del mercato.

Pepe Unchained sfida il ribasso con la nuova blockchain Layer-2 per le meme coin

Mentre le meme coin consolidate stanno subendo un duro colpo, c’è un nuovo token che continua a funzionare bene.

Pepe Unchained non è la solita meme coin che fa affidamento sul clamore dei social media. Dietro il suo aspetto esilarante si nasconde una tecnologia seria.

Il team di Pepe Unchained sta sviluppando una nuova blockchain di livello 2, pensata su misura per le meme coin. Immaginatelo come un tunnel veloce per token meme, che aggira la congestione di Ethereum e le sue altissime commissioni.

Secondo il whitepaper di Pepe Unchained, questa nuova rete sarà circa 100 volte più veloce di Ethereum. E poiché le commissioni saranno molto più basse, potrebbe aprire un mondo di nuove possibilità per i trader di meme coin.

Ma c’è di più. Gli sviluppatori hanno anche creato un’app “double staking” che offre rendimenti annuali stimati dell’846%. Si tratta di una cifra esponenzialmente superiore alla media del mercato.

Grazie a queste caratteristiche accattivanti, la prevendita di Pepe Unchained ha avuto un successo immediato, raccogliendo oltre 2,2 milioni di dollari in tre settimane.

Il 20% degli 8 miliardi di token disponibili è stato accantonato per gli investitori in prevendita, garantendo alla community una posta in gioco importante nel futuro di Pepe Unchained.

Il token nativo PEPU è stato addirittura classificato al secondo posto su CoinSniper.net. Sembra che Pepe Unchained potrebbe essere pronto a crescere, mentre le vecchie star delle meme coin stanno subendo un duro colpo.

