Sport

SARONNO – La quarantesima edizione dei campionati Italiani Master si è svolta a Riccione dal 25 al 30 Giugno. Ancora una volta numeri record con 3697 iscritti (1402 donne e 2295 uomini), rappresentanti di 355 società provenienti da tutta Italia e un totale di 8595 presenze gara. La Rari Nantes Saronno ha partecipato con 15 atleti 7 donne e 8 uomini per un totale di 35 gare e 10 staffette iscritte.

Il medagliere saronnese vede un oro per Marika Soffientini nei 50 rana M25, e un bronzo per Elena Bernardini, 400 misti M50. Tre quarti posti per Marika Soffientini nei 100 rana M25 ed Elena Bernardini nei 200 misti e nei 200 farfalla M50.

Quinto posto posto per la staffetta M200 mista femminile con Donatella De Benedictis- Patrizia Borio- Elena Bernardini e Chiara Cantù. Sesto posto per la staffetta M160 stile libero Femminile Patrizia Borio, Elena Bernardini, Donatella De Benedictis, Marika Soffientini.

“Complimenti – dichiarano dall’associazione sportiva – per le molte buone performance ottenute dagli atleti presenti Borio Patrizia, Meo Andrea, Alberti Martina, Massoni Maurizio, Taffelli Luigi, De Benedictis Donatella, Soffientini Marika, Federico Luigi, Cantù Chiara, Spotti Daniele, Cattaneo Giovanni, Bernardini Elena, Venturini Marco, Manca Edoardo e De Rosa Gabriele. Un ringraziamento speciale al nostro tecnico Daniele Spotti che ha accompagnato la squadra in questa trasferta e anche al responsabile Massimo Brigo che ha gestito il settore per il suo 11° anno garantendo un ottimo lavoro di continuità.”

Per quanto riguarda le performance di tutta la stagione 2023/24 si sono distinte le atlete Elena Bernardini e Maria Soffientini che hanno portato a termine tutte le distanze della speciale classifica Iron Master, conquistando nelle categorie di appartenenza il secondo e il quarto piazzamento. Terzo sempre nell’iron master M40 l’atleta James Thorpe.

La Rari Nantes Saronno chiude così questa stagione che la vede classificarsi all’8° posto nella fascia D (56-85 atleti) e al 22° posto in totale su 568 società italiane, confermando la validità del progetto master e con tanta voglia di fare bene anche il prossimo anno sportivo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale Whatsapp, clicca qui per iscriverti