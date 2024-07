Primo piano

ROVELLASCA – Il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, questo fine settimana ha fatto visita a una delle attività commerciali del suo paese: l’Erboristeria Fiordaliso per festeggiare con lo staff del negozio il decimo anniversario di apertura, un traguardo significativo che riflette dieci anni di competenza e professionalità nel settore.

Un’occasione di festa e riconoscimento

L’evento, svoltosi in un’atmosfera di festa, ha visto la partecipazione della titolare dell’erboristeria, Stefania, insieme a clienti ed amici. E c’era anche il sindaco Sergio Zauli, c’erano anche il vicesindaco Marco Discacciati, l’assessore Daniela Cattaneo e il neo consigliere Diego Cecchetto.

Un decennio di successi

L’Erboristeria Fiordaliso ha saputo distinguersi nel corso degli anni per la qualità dei suoi prodotti e per l’attenzione dedicata ai clienti. La titolare Stefania ha costruito un rapporto di fiducia con la clientela, offrendo non solo prodotti erboristici di alta qualità, ma anche consulenze personalizzate che hanno contribuito al benessere di molti. La competenza e la passione sono state elementi chiave per il successo e la longevità dell’attività.

