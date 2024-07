Cronaca

SARONNO – E’ stata portata all’ospedale di Garbagnate Milanese la 47enne che ieri mattina, sabato 6 luglio, è stata colpita da un portiera in via Milano.

A rilevare il sinistro la polizia locale del comando di piazza Repubblica chiamata, insieme ai soccorsi, dai presenti subito dopo l’incidente.

Si tratta di un incidente che si registra piuttosto spesso tanto che l’ultimo caso a Saronno, in via San Giuseppe, risale a poche settimane fa. Del resto è prevista una specifica sanzione per “l’incauta apertura della portiera”.

Tornando a quanto accaduto in via Milano erano da poco passate le 10,30 quando aprendo la portare un automobilista ha colpito una ciclista di 47 anni che è finita malamente a terra. Chiamati i soccorsi la donna è stata portata al pronto soccorso decisamente sofferenze per le lesioni riportato dall’impatto e dalla caduta. Sul posto è rimasta la pattuglia della polizia locale che ha raccolto la testimonianza dell’automobilista e fatto i rilievi del caso.

(foto archivio)

