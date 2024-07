Città

SARONNO – Questo pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, Resq Onlus – equipaggio di terra, al Villaggio Sos di via Garcia Lorca 9, ci sarà l’“Anguriata… e non solo”, in collaborazione con il Saronno Rugby e Villaggio Sos. L’evento avrà l’obiettivo di raccontare tramite le immagini il progetto dell’associazione, accompagnati da musica e con i giochi insieme ad educatori e giocatori del Saronno Rugby.

Resq Onlus – equipaggio di terra, è un’associazione di persone che ha come obiettivo quello di arginare in qualche modo la crisi umanitaria in corso nel Mar Mediterraneo e sulle frontiere di terra europee. Il progetto è nato da un gruppo di professionisti di varia natura, tra cui: giornalisti, ricercatori, avvocati e operatori umanitari, ed è cresciuto grazie a cittadini e associazioni.

Per maggiori info ed adesioni all’iniziativa di oggi: 3480305018; 377265454; [email protected].

