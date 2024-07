Città

SARONNO – “Siamo pieni di popilia!” L’allarme arriva dai social e sicuramente sarà già capitato in questi giorni a molti cittadini di ritrovarsi in casa o sul balcone quello “strano” insettino che quasi “brilla”. E’ una specie fortemente infestante, che può creare grandi problemi alla vegetazione.

Concluso il letargo invernale, la popilia è evidentemente tornata: ne sono stati segnalati, in questi giorni, tanti esemplari nelle zone attorno al Parco del Lura a nord dell’abitato e nella vicina Rovello Porro, ma ne sono state viste anche nell’abitato di Saronno.

La popilia, o scarabeo giapponese, è comparso in zona negli ultimi anni, facendo subito tanti danni: ha, ad esempio, “attaccato” i vigneti sperimentali di Cassina Ferrara e Tradate, ha distrutto tantissime piante in prati e giardini pubblici, diffondendosi a macchia d’olio.

Come contrastarla: i consigli di Regione Lombardia

Collocare una rete anti-insetto a protezione delle piante è il passo successivo, che può aiutare l’individuazione e il contrasto del parassita. Consigliato è anche il monitoraggio dei prati irrigui: è questo, infatti, il luogo preferito di deposizione delle uova.

“Si sconsiglia – avverte Regione Lombardia – di utilizzare le trappole già posizionate dai Servizi fitosanitari di Lombardia. Il loro potere attrattivo è superiore alla capacità di cattura e così una trappola collocata all’interno di un orto o di un giardino richiama insetti da centinaia di metri con la conseguenza di aumentare notevolmente il danno a carico della vegetazione presente, foglie, fiori e frutti”. Non utile e potenzialmente dannoso ai propri raccolti è utilizzare prodotti insetticidi senza cognizioni sull’uso, anche se ammessi per uso hobbystico, così come utilizzare insetticidi in presenza di fioriture.

In caso di ingenti danni, è consigliato spruzzare un repellente olio di neem (principio attivo: azadiractina) sulle piante; si tratta di un prodotto ammesso anche in agricoltura biologica, facendo sempre attenzione a seguire le indicazioni in etichetta. Esiste, inoltre, la possibilità di rivolgersi a un professionista con abilitazione regionale e valutare la necessità di intervenire con un trattamento insetticida (solo prodotti ammessi, preferire prodotti abbattenti con limitata persistenza) o altre forme di controllo, trattamento di lotta biologica. “Si fa presente – conclude Regione Lombardia – che entro poche settimane gli adulti scompariranno mentre, dopo la schiusa delle uova a settembre, le larve inizieranno a cibarsi di radici”.

