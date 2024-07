Eventi

SOLARO – Torna la motte bianca di Solaro, per la 13esima edizione dell’evento Nessun Dorma. Il programma prevede la chiusura del centro paese a partire dal tardo pomeriggio per proseguire sino a notte, saranno presenti bancarelle di hobbystica e artigianato, esposizioni di quadri e foto, giochi per bambini e naturalmente le immancabili bancarelle dello street food.

L’evento si articolerà su via Mazzini, via Borromeo e piazza Libertà. In particolare su via Mazzini ci saranno due esposizioni, una di pittura e una di fotografia, le dimostrazioni e le attività promozionali delle associazioni del territorio e vari stand di oggetti regalo e hobbystica, che saranno presenti anche in via Borromeo sino all’ingresso con piazza Libertà. Sul piazzale del mercato sarà allestita l’area dello street food con tante specialità regionali, banchi di prodotti tipici, specialità dal Sudamerica, degustazione di vini e birre, stand di cocktail, giostre e gonfiabili per i bambini. Nello stesso spazio verrà proposto un intrattenimento musicale durante la prima serata.

A partire dalle 22.30 prenderà vita lo speciale concerto Ladies Night sul palco grande allestito davanti a Villa Borromeo.

Immancabili la presenza di attività per i bambini: ci saranno i laboratori proposti dalla biblioteca, i giochi da tavolo, i giochi di una volta con l’associazione Il Tarlo lungo il tratto di via Mazzini da via Abate Pellizzoni verso il centro, poi le giostrine ed i gonfiabili in piazza Libertà e la pista delle automobiline sempre in via Mazzini ma dal lato verso l’incrocio con via Pertini.

Il programma prevede l’avvio dell’evento alle 18.30 con il taglio del nastro ed il “benvenuto” della Sindaca di Solaro Nilde Moretti e dell’assessore alla Cultura Francesca Tramarin sul palco posizionato di fronte alla Villa Borromeo.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Ripartiamo immediatamente con gli eventi estivi. L’area delle feste di corso Berlinguer sta funzionando alla grande ed anche quest’anno la proposta delle associazioni del territorio è straordinaria e continuerà sino alla fine del mese, ma nel mezzo l’evento principale della stagione è come sempre la Notte Bianca “Nessun Dorma”. Ormai da tantissimi anni abbiamo questa tradizione di mezza estate e ci piace continuare a proporre novità e tante iniziative al suo interno. Ci tengo a ringraziare sin d’ora tutti i commercianti, le associazioni e le realtà che hanno deciso di partecipare, così come anche gli hobbisty, gli espositori e gli ambulanti. L’obiettivo è vivere una notte di divertimento e spensieratezza tutti insieme a Solaro e siamo sicuri che il programma possa soddisfare tanti diversi gusti, bambini, famiglie, giovani e meno giovani».

Francesca Tramarin, assessore alla Cultura: “La Notte Bianca di Solaro è oramai una consolidata tradizione estiva che vede ogni anno il coinvolgimento di diverse realtà del territorio e non solo. Sarà una serata di musica e di divertimento sia per i più piccoli che per gli adulti, di buon cibo e di gente che si “perderà” tra le varie bancarelle esposte. Mi associo ai sentiti e doverosi ringraziamenti che la Sindaca Nilde Moretti ha rivolto a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile ed entusiasmante questa tredicesima edizione della Notte Bianca “Nessun Dorma”. Vi aspettiamo numerosi sabato 13 luglio per una serata da non perdere.”