Sport

SARONNO – Con la vittoria di Filippo Speziali nel singolare e della coppia Massara-Giacalone (7-5 2-6 7-5 sulla coppia Rossi-Conca) nel doppio, cala il sipario sul secondo trofeo TCI Led organizzato dallo Sporting Club Saronno.

Sono state due settimane più che mai intense e piene di grande tennis, condizionate da un meteo incerto (con qualche goccia scappata anche nel match tra Speziali e Massara) ma che non ha tolto l’entusiasmo ai nostri organizzatori, sempre pronti a trovare la giusta soluzione.

6-2 6-3 il punteggio finale per il tennista milanese che, nell’atto ultimo, ha superato Antonio Massara protagonista di una doppia finale. “Ringrazio il circolo, gli organizzatori, lo sponsor, non è comune trovare un torneo organizzato in questo modo. Complimenti anche al mio avversario, è stato protagonista anche lui di un grande torneo poi come sempre nel tennis uno deve vincere”, le parole di Speziali.

Premiazioni finali e… tempo di ringraziamenti per il direttore sportivo e organizzatore del torneo Antonio Altobelli: “Sono state due settimane di torneo molto intense e impegnative, non è stato semplice. Ringrazio tutti i partecipanti di questo torneo, con molti più partecipanti rispetto alla precedente edizione. Siamo grati, perché vuol dire che tutti quelli che si impegnano a far sì che lo Sporting Club Saronno diventi un circolo sempre migliore stanno lavorando bene. Siamo una grande squadra che ringrazio di cuore. E ringrazio anche il nostro main sponsor, Gianfranco Librandi, una persona straordinaria che dà tantissimo alo sport, ai giovani e al sociale. Ci vorrebbero tanti come lui, noi ne abbiamo uno e ce lo teniamo stretto”.

Proprio l’imprenditore e politico saronnese Librandi ha premiato i vincitori del torneo: “Personalmente ringrazio Antonio Altobelli che è il fautore di tutto questo. Abbiamo disputato un torneo che è sempre più in crescita, non è un caso che abbiano spostato le partite di Wimbledon in occasione della finale. Battute a parte, la bellezza di questo torneo è che vengono a giocare ragazzi di tutta Italia, e noi rappresentiamo l’Italia nel mondo. Sono sicuro che andremo ancora più forte nei prossimi anni, cercheremo di migliorarci per far sì che possa diventare un trofeo internazionale”.

Presente anche l’assessore allo Sport di Saronno, Gabriele Musarò: “Entrando allo Sporting, non ci si accorge che siamo all’interno di un centro comunale. Lo Sporting è un vanto per la città. Non solo per come viene portato avanti il centro, ma perché ogni volta che viene messa l’idea progettuale, poi viene sempre realizzata. Lo Sporting è l’emblema che, lavorando nel modo giusto, si possono raggiungere grandi risultati. Un plauso a tutti per la costanza e anche per il sociale visto che ci sono in progetto tante idee anche in questo campo”.

Infine il pensiero finale di Anna Clerici, a nome del consiglio direttivo del circolo: “Voglio rimarcare la sua natura intrinseca, lo Sporting è un centro comunale, aperto a tutta la cittadinanza, inclusivo, dà la possibilità alle scuole di usufruire della struttura, dando la propedeutica ai bambini perché possano avvicinarsi ed affezionarsi a questo sport che è anche formativo. Abbiamo anche progetti in itinere, riproponendo un modus operandi che vede uno a fianco all’altro atleti normodotati e disabili, insieme per far capire quanto gli sforzi psicologici siano importantissimi per arrivare a raggiungere risultati importanti”.

Cala il sipario sul secondo trofeo TCI Led, ma non sul nostro circolo. Vi aspettiamo allo Sporting, mentre per il prossimo trofeo l’appuntamento è per il prossimo anno.

