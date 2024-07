Cronaca

ORIGGIO – Ancora un incidente, la serie sembra davvero non avere ma fine, al bivio fra l’autostrada A9 e la A9. Ieri alle 16.30 è successo in direzione Milano e tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica. Si è trattato di un tamponamento fra due automobili: sono state soccorse una donna di 55 anni, una donna di 57 anni ed un uomo di 64 anni, nessuno è apparso in gravi condizioni e per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, che ha eseguito tutti i rilievi al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità, ed una ambulanza della Croce viola il cui personale si è occupato dei soccorsi.

(foto archivio: una ambulanza della Croce viola)

08072024