Cronaca

TRADATE – Nuovo blitz del gruppo Centopercentoanimalisti al parco Pineta. Nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 8 luglio i militanti del Movimento Centopercentoanimalisti hanno affisso uno striscione sui muri della sede del parco Pineta con scritto: “Gabbie abusive, bracconaggio fantasma! Parco in pieno marasma!”

Chiare le motivazioni: “Ci siamo occupati spesso del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate (tra Como e Varese). Un’area boschiva trasformata in un campo di battaglia, ormai fuori controllo.

Poche settimane fa abbiamo trovato una gabbia per la cattura dei cinghiali senza etichetta che certificasse l’autorizzazione. La scusa dell’ente parco è sempre la stessa: la certificazione è volata via. Che strano, siamo sempre noi del Movimento Centopercentoanimalisti a trovare attrezzi, gabbie, altane per la cattura e uccisione dei cinghiali senza etichette, davvero strano…

Il macello continua, anche il cittadino più ingenuo ha capito che lo sterminio dei cinghiali è diventato un business notevole. Nel parco di “naturale” non è più niente! Una componente essenziale dell’ambiente, gli Animali liberi, viene eliminata!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti