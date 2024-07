Calcio

UBOLDO – Dopo aver chiuso un’ottima stagione in terza posizione nel girone Z della seconda categoria di Varese riuscendo a qualificarsi al primo turno dei play-off, la Pro Juventute ha ufficializzato nei giorni scorsi il nuovo allenatore Emilio Scicchitano che, accompagnato dal viceallenatore Vito Manno, guiderà la squadra di Uboldo nella prossima stagione.

Il nuovo allenatore della Pro Juventute Emilio Scicchitano approda a Uboldo con un grosso bagaglio di esperienze nel settore visti i dieci anni alla guida della Victor Rho e le stagioni al Cornaredo, Vanzago, Ardor Bollate, Fansport Pero e Sant’Ilario oltre che una lunga carriera da calciatore nella quale, tra le tante, ha vestito la maglia del Vanzago, Rhodense e Aurora Cantalupo.

“Dopo aver parlato con 3 società, ho scelto la Pro Juventute perché mi ha fatto sentire a casa come fosse una famiglia, mi sono sentito voluto da un bel gruppo pieno di entusiasmo accompagnato da un forte attaccamento alla squadra da parte dei cittadini di Uboldo” sono queste le prime parole del nuovo mister Emilio Scicchitano sulla scelta di approdare a Uboldo che, inoltre aggiunge: “La Pro Juve è una squadra che l’anno scorso ha alzato l’asticella arrivando ai play off per la prima categoria, quest’anno la rosa è stata rinforzata grazie agli acquisiti di Rimoldi e Di Lio dalla Gerenzanese, Ciccone dal Cistellum e Spaudo dall’Osl motivo per cui l’obbiettivo minimo sarà quello di ripetere almeno la stagione dello scorso anno”.

(foto da Pro Juventute)