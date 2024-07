Calcio

MORAZZONE- Il Morazzone si rinforza con un ottimo colpo per il reparto difensivo: Federico D’Astoli vestirà la maglia rossoblù.

Dopo la stagione chiusa in Eccellenza con il Base 96, D’Astoli cambia casacca e si trasferisce a Morazzone, dove potrà essere protagonista nel prossimo campionato. In passato il difensore centrale ha militato sempre tra Eccellenza e Promozione, trovando anche spazio per il debutto in Serie D con l’Arconatese. Ha vestito le maglie di Meda, Ardor Lazzate, Vis Nova, Universal Solaro, dopo le giovanili con il Novara. E’ un rinforzo importante per il Morazzone, che va a migliorare la rosa di mister Rovellini.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048