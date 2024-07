Groane

SOLARO – Nuovo orario, per il solo periodo estivo, per l’ufficio postale cittadino. “Poste Italiane – annuncia il comune in una nota – annuncia che al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, assume provvedimenti di rimodulazione dell’orario di apertura al pubblico della rete degli uffici postali”.

In sostanza nei mesi di luglio e agosto l’ufficio postale di Solaro succursale 1 di via Manzoni osserverà le seguenti giornate di chiusura lunedì 22 e martedì 23 luglio, venerdì 9 e sabato 10 agosto, mercoledì 14 agosto, lunedì 19 e martedì 20 agosto.

(foto archivio)

