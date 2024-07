Groane

MISINTO – Ladri in azione alla festa della birra di Misinto. Alle prime ore di oggi, lunedì 8 luglio, ignoti si sono introdotti nella scuola elementare cittadina di via Mazzini che ospita l’evento che si è aperto giovedì scorso con l’apertura della prima botte

I ladri sono riusciti ad impossessarsi del fondo cassa e a dileguarsi nella notte. A raccontare l’accaduto i volontari che organizzano l’evento: “Purtroppo, nella notte appena trascorsa, delle “persone” si sono introdotte illegalmente nell’area della Misinto Bierfest. Tralasciando giudizi scontati sulle suddette “persone”, a malincuore dobbiamo dirvi che il danno arrecatoci è di notevolissima entità”.

Dimostrando la consueta impegno alla causa e dedizione i volontari hanno trovato un modo per cercare di ovviare al danno patito: “Abbiamo pertanto deciso, con urgenza e in tempi ristrettissimi di aprire la nostra festa nelle giornate di mercoledì 10 e mercoledì 17”.

Arriva un appello agli appassionati della festa: “In questi momenti in cui la fiducia nel prossimo scende a livelli bassissimi, noi ci rivolgiamo a chi più ci vuole bene, Voi, il pubblico della Misinto Bierfest. Non vi chiediamo nulla di più, solo di partecipare con il solito entusiasmo e la solita sete a queste due serate improvvisate per porre rimedio ad un evento inqualificabile. Contiamo su di voi, siete il nostro vero superpotere”.

