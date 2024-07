Eventi

GERENZANO – La cooperativa che gestisce il Parco degli Aironi (Ardea Onlus), organizza, in collaborazione col comune, per sabato 13, la visita guidata gratuita dal titolo “Alla scoperta del vetro”, nel entro cittadino di recupero e trattamento del vetro “Tecno Recuperi spa” di via Manzoni.

Gli ingressi previsti sono due: il primo alle 10 ed il secondo alle 11, sarà obbligatoria la prenotazione, da inoltrare entro mercoledì 10 su WhatsApp al numero 333.7057162, con il numero dei partecipanti e l’orario d’ingresso della visita.

L’evento, si inscrive all’interno dell’iniziativa “Ambienti@moci 2024”, che ha come scopo la sensibilizzazione cittadina sulla tematica della sostenibilità ambientale.

