Eventi

CISLAGO – L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Avis Cislago e Zaminato srl, indice un concorso per gli studenti che hanno conseguito il diploma di esame di stato del secondo ciclo di istruzione (ex esame di maturità), nell’anno scolastico 2023/2024.

Attraverso il concorso saranno assegnati quattro assegni premio, con la finalità di valorizzare la conclusione del percorso scolastico ed incentivare la prosecuzione degli studi.

I requisiti per l’ammissione al concorso sono: la residenza o domicilio nel comune di Cislago, almeno dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24 e fino all’aggiudicazione dell’assegno; l’aver sostenuto l’esame di stato a.s. 2023/24, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, con votazione non inferiore a 90/100.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata al protocollo del comune di Cislago entro il 31 agosto 2024. Tutti i documenti legati al bando possono essere visionati e scaricati cliccando questo link.

(foto d’archivio)

