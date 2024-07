Cronaca

SARONNO – E’ avvenuto in viale Lombardia a poca distanza dal confine con Solaro lo scontro tra un’auto e una moto che ha visto intervenire, oggi lunedì 8 luglio alle 18,30 diversi mezzi in soccorsi.

Sul posto è infatti intervenuta un’ambulanza della Croce Viola di Cesate che con l’autoinfermieristica di Saronno si è occupato del 18enne che si trovava in sella alla propria moto ed è stato sbalzato a terra. In un primo momento si è temuto il peggio ma il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovane che è stato in codice giallo al pronto soccorso proprio dal personale dell’ambulanza.

Sul posto con il conducente della vettura che si è subito fermato attivando i soccorsi dopo l’impatto è rimasta la polizia locale di Saronno che si è occupata di deviare il traffico e di effettuare i rilievi del caso che consentiranno di risalire alla dinamica e quindi alle responsabilità del sinistro.

