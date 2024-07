news

Scegliere le criptovalute su cui investire può essere un procedimento complesso, che richiede un attento studio e preparazione in materia. Fortunatamente ci sono dei trend che sono semplici da seguire e che coinvolgono anche il mondo degli asset digitali. Per esempio, il mese di giugno ha visto una forte spinta del mercato in direzione delle intelligenze artificiali. Per il mese di luglio, quindi, i progetti più interessanti sono criptovalute che sfruttano queste nuove tecnologie, aprendo scenari futuri fatti di potenziali ritorni.

Ecco alcuni dei progetti collegati all’IA più interessanti del momento, a cominciare da WienerAI, una meme coin che ha già raccolto 7 milioni di dollari in prevendita.

WienerAI (WAI)

Il progetto WienerAI è senza dubbio intrigante. Basta dare un’occhiata alla mascotte per esserne subito affascinati: un simpatico bassotto. Se da un lato però il meme è esilarante, dall’altro non bisogna lasciarsi sfuggire la parte cruciale del progetto, ovvero l’integrazione della meme coin con la tecnologia IA, al fine di potenziare un’interfaccia in grado di migliorare le opportunità di trading. Il cagnolino, per metà robot, diventa quindi un assistente per i propri investimenti in criptovalute, in grado di analizzare i trend e fornire delle previsioni accurate.

WAI ha un costo di 0,000724$ per token ed essendo nella sua fase di presale non è ancora listato sugli exchange. Tuttavia, proprio per questo motivo, è un progetto da valutare attentamente per chi cerca potenziali ritorni futuri. D’altronde, le IA diventano sempre più centrali e le meme coin non restano a guardare. Trattandosi di una delle prime meme coin a implementare un sistema di previsione delle criptovalute tramite trading bot IA, il prezzo al momento del listing potrebbe vedere un’impennata. Partecipare alla presale è semplice ed è possibile acquistare token WAI tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito.

NEAR Protocol (NEAR)

Near Protocol (NEAR), come suggerisce il nome stesso, è un protocollo per smart contract che dispone però di una criptovaluta nativa, ovvero NEAR. Questa può essere utilizzata sul sistema che si definisce economico e scalabile.

Ciò è possibile grazie alla tecnologia di NEAR, chiama Nightshade Sharding. Grazie a quest’ultima può elaborare i dati delle transazioni in parallelo, migliorandone la velocità e la quantità di elaborazioni pur essendo basata su Layer-1. Investire in NEAR significa puntare sul progetto che sta vedendo buoni segnali di crescita, con un prezzo di 5,37$ per token.

L’utente di X, Crypto Tony, ha previsto un’ascesa di NEAR, che toccando il punto più basso intorno ai 4,10$, potrebbe poi vedere una bull run che l’aiuterà a raggiungere il prezzo di 8$ nelle prossime settimane. La previsione si basa ovviamente sull’importanza che le IA stanno acquisendo e quindi anche il progetto AI x Web3 Stack di Near Protocol che garantisce privacy e possesso dei propri dati e asset, è destinato a giocare un ruolo, se non cruciale, decisamente importante.

Internet Computer (ICP)

Internet Computer è una blockchain per smart contract che utilizza centinaia di gigabyte di memoria per eseguire operazioni alla massima velocità, paragonabile a quella di una moderna CPU.

Queste prestazioni notevoli consentono l’uso di una intelligenza artificiale decentralizzata per gli smart contract sulla chain. Internet Computer vuole risolvere l’annoso problema legato alla concezione negativa delle IA, permettendo agli utenti di verificare gli input nei modelli che utilizzano. Di fatto, rimuovendo la necessità di fidarsi ciecamente dell’intelligenza artificiale ma di poter controllare attivamente i processi.

Il momento di massima gloria di ICP è stato a maggio 2021, quando la valutazione era di oltre 450$. Al momento invece il token ha un costo di 7,72$, si tratta comunque di un momento importante per il progetto che ha visto un rialzo del 92% nel 2024. Si stima che questo trend positivo possa continuare e persino la piattaforma Santiment l’ha inserita nella lista delle 10 criptovalute più interessanti tenendo conto della frequenza di sviluppo.

Render (RNDR)

Il token RNDR è associato alla Render Network, una rete peer-to-peer basata su blockchain che punta a sfruttare il potere non utilizzato delle GPU per alimentare svariate applicazioni. Si tratta di un token ERC-20 fondamentale per il funzionamento della rete, poiché viene sfruttato sia come ricompensa per chi fornisce potenza di calcolo, sia come metodo di pagamento per chi vuole sfruttarla.

Render ha una capitalizzazione di mercato che sfiora i 3 miliardi di dollari, quindi è decisamente una criptovaluta con una notevole circolazione e utilizzo. Dando un’occhiata ai grafici di CoinMarketCap possiamo vedere come il prezzo del token nell’ultimo anno sia salito del 262%. Al momento il costo è di 7,44$ per token ma la roadmap del progetto che punta a implementare migliorie potrebbe smuovere ancora una volta gli equilibri, spingendo in alto RNDR.

Akash Network (AKT)

Concludiamo con AKT che nell’ultimo mese ha iniziato a dare segnali di ripresa dopo lo scorso giugno quando ha toccato valori minimi che non vedeva da gennaio 2024. Akash Network è una blockchain PoS che acquista e vende risorse computazionali per uso pubblico. L’ecosistema sfrutta il token AKT per lo staking, garantendo così guadagni passivi per i trader che decidono di usare l’asset.

Akash è fautrice dell’AI Supercloud, una rete di prova per il primo marketplace di GPU ad alta densità, permettendo a chiunque nel mondo di accedere a potenti GPU per il training di IA. Il concetto alla base di questo progetto è che generalmente, solo le grandi compagnie hanno accesso a un potere computazionale tale da alimentare le IA. L’AI Supercloud vuole invece ridistribuire questo potere a chiunque ne abbia bisogno. Il token AKT potrebbe quindi vedere un trend positivo con l’applicazione di tale tecnologia.