SARONNO – Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di sistemazione del manto stradale di via Parma, un’arteria importante del territorio compresa tra le rotonde di via Varese e di via Sampietro.

Per consentire le lavorazioni preparatorie dell’asfaltatura, che comprendono interventi su banchine e attraversamenti pedonali, da lunedì 8 luglio a venerdì 19 luglio saranno in vigore le seguenti variazioni viabilistiche nei giorni feriali tra le 9 e le 18.

Via Parma sarà percorribile a senso unico provenendo da Solaro in direzione viale Europa.

I veicoli provenienti dall’uscita autostrada A9, alla rotatoria con via Galli/Europa, avranno il divieto di transito in direzione Solaro con l’obbligo di proseguire in direzione di viale Lazzaroni (svolta a sinistra) o di Origgio (svolta a destra), ad eccezione dei residenti in via Sampietro e dei mezzi di soccorso, che potranno transitare regolarmente;

Ai veicoli che percorrono viale Europa sarà interdetta la svolta in via Galli, con obbligo di proseguire in direzione viale Lazzaroni oppure Origgio. Chi percorrerà via Gorizia, all’intersezione con via Parma, avrà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione viale Europa come veicoli in uscita dal distributore Fremar di via Parma che avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione viale Europa.

I veicoli percorrenti via Sampietro, provenienti da Saronno centro, alla rotatoria avranno l’obbligo di svolta a destra, mentre i veicoli percorrenti via Sampietro, ma provenienti da Origgio, avranno l’obbligo di svolta a sinistra o di proseguire diritto.

Terminate le lavorazioni diurne delle prossime due settimane (meteo permettendo), l’intervento proseguirà in notturna con l’asfaltatura finale.

(una delle voragini di via Parma)

