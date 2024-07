Città

SARONNO – Grazie alla collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno pubblichiamo i turni di chiusura per le ferie estive dei panifici cittadini

• Panificio Baldini Sas in Corso Italia 90 – dal 03/08/2024 al 17/08/2024

• La Cecilia in Piazza Libertà 12 – dal 14/08/2024 al 18/08/2024

• Panificio Vari in Via P.L. Monti 28 – dal 01/07/2024 al 21/07/2024

• Panificio Carnelli Fabio in Piazza Aviatori d’Italia 3 – dal 11/08/2024 al 31/08/2024

• Panificio Busnelli in Via San Cristoforo 10 – dal 29/07/2024 al 18/08/2024

• Basilico Laura in Via San Giuseppe 40 – dal 12/08/2024 al 03/09/2024

• Panificio Borroni in Via Marconi 35 – dal 12/08/2024 al 29/08/2024

• Panificio Baviello in Via Varese 57 e in Via San Giuseppe 5 – dal 11/08/2024 al 20/08/2024

• Panificio Copreni in Via Miola 25 – dal 08/07/2024 al 09/09/2024

• Ventuno Pani in Piazza Caduti Saronnesi – dal 12/08/2024 al 20/08/2024

• Nicolasi in Piazza Indipendenza 5 – dal 12/08/2024 al 17/08/2024

