news

Le meme coin Play-to-Earn, che permettono di accumulare token giocando, sono tra gli asset più interessanti del 2024. Il mercato di capitalizzazione di questo segmento è di oltre 10 miliardi di dollari con un interesse in costante crescita.

Tutti i nuovi progetti lanciati sul mercato vengono vagliati attentamente dai trader che puntano a trovare la nuova meme coin 100x per incrementare il valore del proprio portafoglio. In questo contesto si inserisce il progetto Shiba Shootout, nuovo progetto P2E che, proprio come suggerisce il nome, pesca a piene mani nell’immaginario meme canino, usando come mascotte il popolarissimo Shiba Inu. Il progetto ha già raggiunto quota 500.000 dollari in prevendita.

Vai al sito di Shiba Shootout

Cos’è Shiba Shootout

Il meme Shiba si unisce a un tema ancora inesplorato, quello del selvaggio west. Il leggendario Marshal Shiba si aggira nel mondo della frontiera digitale. Con il suo lazo fatto di blockchain è in grado di catturare tutti i criminali che cavalcano nelle terre senza legge alcuna. Il suo obiettivo è quello di chiamare a raccolta e mettere insieme tutti i sostenitori di Shiba Inu, gli Shiba Sharpshooters, che si raccolgono solitamente nell’insediamento digitale di Shiba Gulch. Proprio come una classica città del West, questo è il luogo di aggregazione principale per i “cercatori d’oro” del nuovo millennio.

Lo scopo finale è quello di partecipare allo Shiba Showdown, una battaglia che decreterà la supremazia di SHIBASHOOT nel mondo crittografico del vecchio West.

Saddle up! #ShibaShootout is more than a #memecoin it’s a Wild West crypto adventure! 🐾💥 Join Marshal Shiba & the Sharpshooters in Shiba Gulch for fun and excitement. 🤠🚀 pic.twitter.com/a3BFVx7u42 — shibashootout (@shibashootout) July 1, 2024

Shiba Shootout è una meme coin che punta fin da subito ad attirare investitori grazie alla sua utilità in ambito P2E. Una delle meccaniche per cui potranno essere utilizzati è tramite le Lotterie del lazo fortunato, un sistema in cui i partecipanti utilizzano i propri token per vincere premi crittografici.

A seguire ci sono i Posse Rewards, o le storie del falò, ricompense ottenibili invitando amici nella community di Shiba Showdown. Cosa che permette di guadagnare gettoni bonus per sé e per gli amici che partecipano. Più grande diventa il gruppo e più alte sono le ricompense.

Tokenomics e staking

Dando un’occhiata da vicino all’allocazione dei token di Shiba Shootout, vediamo subito che la tokenomics prevede un’allocazione maggiore per la prevendita, con 770 milioni di gettoni che costituiscono il 35% del totale. Da non trascurare anche lo staking, che invece è il 20% del totale, ovvero 440 milioni di gettoni.

Lo staking ha un tasso di ricompensa dinamico e i premi stimati al momento sono del 2264%. Il valore diminuirà man mano che il pool di token piazzati in staking aumenta, quindi chi cerca ritorni passivi è incentivato a unirsi alla presale nelle sue fasi iniziali.

Non solo staking classico, però dal momento che i partecipanti che acquistano SHIBASHOOT possono utilizzare anche le “borse laterali di risparmio”. Un sistema davvero unico e originale, che permette ai trader la possibilità di allocare una determinata percentuale di token su un portafoglio dedicato, bloccandoli per un periodo di tempo e guadagnando token extra come premi.

A ciò si aggiunge poi il Picchettamento di cactus. Un altro sistema di staking dove si possono puntare token SHIBASHOOT su un cactus in un paesaggio digitale. Questo crescerà visibilmente man mano che lo staking aumenta. Più questo cresce e più crescono anche le proprie ricompense.

Una prevendita dalle grandi potenzialità

Il gioco Shiba Shootout è già stato creato e autorizzato sia da Google Play Store sia da App Store, quindi il lancio è già previsto. Gli utenti che dispongono di token potranno votare su decisioni cruciali del progetto, riflettendo quindi il modo in cui la popolazione di una città del selvaggio West gestiva le decisioni per la comunità.

Per unirsi agli Shiba Sharpshooter dello sceriffo, è possibile acquistare i token collegando innanzitutto il proprio wallet tra quelli compatibili. Si può quindi scegliere WalletConnect, Best Wallet, Coinbase o MetaMask.

Dopodiché per effettuare l’acquisto si può usare ETH, USDT, BNB o carta di credito. Allo stato attuale il prezzo di 1 $SHIBASHOOT è di 0,0194$, un costo d’entrata ridotto che comunque aumenterà nelle fasi successive, soprattutto in fase di listing sugli exchange, con potenziali ritorni futuri.

La community di Shiba Shootout, collaborando per condividere storie e migliorare Shiba Gulch è parte integrante dell’esperienza P2E del progetto che dimostra fin da subito di avere le carte in regola per volare in alto già nella sua fase di presale.

Partecipa alla presale di Shiba Shootout