Comasco

TURATE – I lavori per il rifacimento del tetto del centro sportivo di Santa Maria, cominceranno a breve e finiranno a settembre. La copertura fu abbondantemente danneggiata dalla grandinata dello scorso luglio, a confermare il tutto, è stato Paolo Mason, assessore ai lavori pubblici.

Il finanziamento arriva direttamente dalla Regione, che per i lavori ha stanziato 90.000 euro, la Regione ha stanziato questa somma ingente anche per il motivo che la struttura potrebbe essere usata come luogo di accoglienza per cittadini sfollati in caso di emergenza.

Tra i lavori che vedono protagonista il Comune di Turate, ci sono anche i lavori di manutenzione sul manto stradale di piazza Volta, a causa del distaccamento di alcune mattonelle che cominciava a farsi pericolante per i pedoni.

Altro importante lavoro a cui il Comune comasco deve adempiere, è quello che vede protagonista il municipio e la questione delle tubature, le perdite idriche sono ancora ad oggi piuttosto ingenti.

