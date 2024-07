iltra2

VARESE – Bilancio pesante per il maltempo del weekend e che ha riguardato soprattutto l’alto Varesotto ed il vicino Mendrisiotto in Canton Ticino. Le operazioni di soccorso a causa dell’ondata di maltempo sono andate avanti tutta domenica. Dall’inizio dell’emergenza solo nella provincia di Varese si sono registrate oltre cento le richieste di soccorso tecnico urgente. Nel pomeriggio domenicale erano ancora cinquanta gli interventi in corso.

Anche nel territorio di Como si registrano richieste di soccorso per allagamenti e tagli pianta.

A Tradate si è allagato un sottopasso dove è rimasta bloccata una automobile, a Malnate i residenti in uno stabile sono stati recuperati dai pompieri con un gommone.

(foto: uno degli interventi compiuti in zona dai vigili del fuoco)

