golini lascia l’Az Robur Saronno, a darne notizia è la stessa società di basket cittadina. “Due anni a Saronno, quattro titoli vinti: record clamoroso di Pietro Ugolini! Classe 2000, arrivato con una buona esperienza nelle categorie superiori dopo un ottimo percorso giovanile a Venezia, ha scelto la nostra città per conciliare gli studi con il basket. In due stagioni ha conquistato la promozione in Serie B Interregionale ed il titolo della Serie C Gold Lombarda nel 2023 SARONNO – U! Classe 2000, arrivato con una buona esperienza nelle categorie superiori dopo un ottimo percorso giovanile a Venezia, ha scelto la nostra città per conciliare gli studi con il basket. In due stagioni ha conquistato la promozione in Serie B Interregionale ed il titolo della Serie C Gold Lombarda nel 2023 e la promozione in Serie B Nazionale ed il titolo di Coppa Lombardia nel 2024. A lla fine di tutto, si è preso anche il bronzo agli Europei delle piccole nazioni con la sua San Marino pochi giorni fa ad Andorra” riepilogano dal club saronnese.

Proseguono dalla Robur: “Proprio vicino a casa ha deciso di tornare, ma solo dopo aver lasciato un ricordo indelebili in tutti coloro che l’hanno potuto conoscere fuori e dentro il campo ed inevitabilmente apprezzarlo, per il ragazzo e per il giocatore che è. Oggi lo ringraziamo per aver condiviso una parte del percorso con noi e gli auguriamo il meglio per la sua vita e per la sua carriera: roburino una volta, roburino per sempre!”