Calcio

SARONNO – Per tutti i tifosi biancocelesti, ora è ufficiale: il raduno del Fbc Saronno, per l’avvio della preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza, è fissato una settimana prima rispetto all’anno scorso: vacanza corte, per i giocatori saronnesi, visto che si tiene già martedì 6 agosto.

Inedita la location, dove però gli amaretti saranno poi di casa: si tratta del centro sportivo di via Don Capiaghi 16 a Bregnano, che poi sarà anche con tutta probabilità il luogo dove si terranno gli allenamenti infrasettimanali duante la stagione agonistica. Per quanto riguarda il raduno del 6 agosto, l’appuntamento è fissato alle 9.30.

Con i gestori della bella struttura sportiva di Bregnano, da parte del Fbc Saronno un accordo – infatti – a quanto pare destinato ad andare ben oltre al periodo della preparazione estive.

Durante il campionato il Fbc Saronno disputerà invece gli incontro casalinghi allo stadio saronnese “Colombo Gianetti”.

09072024