Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese prosegue il suo cammino di avvicinamento alla nuova stagione con un altro importante annuncio: Mizuno sarà il nuovo techcnical partner dei rossoblù per le prossime tre stagioni sportive, fino al 2027.

Mizuno nell’ultima stagione di Serie A ha realizzato tutte le divise da gara e di allenamento della Lazio e vanta come testimonial campioni internazionali come Sergio Ramos, storico ex capitano del Real Madrid e campione del mondo e d’Europa con la Spagna. Inoltre, in Italia in passato Mizuno vestiva Cesena, neo promossa in serie B, Cittadella, Novara e Sudtirol e ancora in Lega Pro Pianese, Pro Patria e Union Clodiense.

Questa partnership tra Mizuno e Caronnese è l’ennesima dimostrazione delle ambizioni del progetto rossoblù, iniziato nella scorsa stagione con l’arrivo alla presidenza di Egidio Terenziani e della nuova dirigenza. Mizuno ha subito sposato lo spirito ESG che contraddistingue la Caronnese, tra le poche se non l’unica società di Eccellenza ad adottare politiche che vanno oltre la semplice attività sportiva, coinvolgendo al proprio interno diverse anime anche più legate al mondo sociale ed educativo. Principi in cui anche Mizuno, da grande marchio a livello globale qual è, ha aderito appieno.

Il brand giapponese, fondato nel 1906 a Osaka, da Rihachi Mizuno, oltre al calcio presidia da sempre altri sport, come il running, in cui è uno dei marchi più rinomati. Oltre al volley maschile e femminile, dove tantissimi atleti, anche delle nazionali italiane tra le più vincenti di sempre, hanno vestito e continuano a indossare scarpe Mizuno. L’esperienza Mizuno si estende anche a tante altre discipline, come il tennis, dove Andrea Vavassori e Simone Bolelli, tra i migliori talenti italiani (quest’anno finalisti nel doppio maschile sia agli Australian Open che al Rolland Garros), vestono il brand giapponese. Per questi motivi, Mizuno è risultato il partner vincente a seguito di una consultazione durata più di tre mesi e gestita internamente alla Caronnese.

Mizuno per la Caronnese ha ideato un nuovo kit per tutti gli atleti di tutte le sue squadre e per gli staff tecnici e collaboratori ed in occasione della nuova stagione sportiva presenterà la nuova divisa da gioco completamente inedita.

L’ufficializzazione del deal con Mizuno ha una valenza doppia in quanto segna anche il ritorno tra i partner dei rossoblù di All4Soccer di Rho, azienda leader nella fornitura di abbigliamento sportivo in tutta la Lombardia, che sarà il distributore esclusivo del materiale a brand Mizuno e gestirà direttamente i rapporti con la Caronnese.

Parola ai protagonisti

Egidio Terenziani, presidente della Caronnese (foto), ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere al nostro fianco Mizuno, un’azienda che ha nei suoi valori una grande affinità al nostro mantra sportivo che sposa fortemente i criteri ESG. Il team che ha seguito al nostro interno la ricerca del nuovo technical partner ha fatto un grande lavoro e crediamo tutti che questa scelta sia in assoluto la migliore che si potesse fare per questo momento storico della Caronnese. Benvenuta Mizuno nel mondo Caronnese e ben ritrovati agli amici di All4soccer che per tanti anni hanno lavorato per la Caronnese in passato. Le premesse sono quelle di una partnership di grande successo. Nei prossimi mesi vi presenteremo tante sorprese, frutto dei tavoli di lavoro aperti con Mizuno e All4Soccer in queste settimane”.

Silvio Trivero, responsabile Italia Teamwear Mizuno: “L’idea di società, calcistica e non solo, che ho respirato fin dal primo momento in cui sono venuto a contatto con i responsabili della Caronnese è il motivo principale che ci ha spinto a siglare questa partnership. Raramente si trova una tale professionalità nel panorama delle società dilettantistiche italiane. Mizuno è orgogliosa di poter annunciare l’inizio della collaborazione con la SC Caronnese, società di riferimento nel territorio e di poter avvalersi del supporto di un interlocutore serio e professionale come All4Soccer”.

Francesco e Simona Alfò, titolari di All4soccer: “Siamo orgogliosi di annunciare l’inizio di questa nuova partnership con Mizuno e Caronnese! Con la Caronnese è uno splendido ritorno a casa, essendo stati già al loro fianco per molti anni. Questo nuovo accordo insieme a Mizuno non potrà che rafforzare i nostri rapporti”.

09072024