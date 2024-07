iltra2

TRADATE – L’estate 2024 a Tradate si arricchisce con un evento imperdibile per tutti gli amanti del cinema: il “Cinema sotto le stelle”. La manifestazione, organizzata dal Comune di Tradate, prevede una serie di proiezioni all’aperto in diverse location della città, con ingresso libero per tutti i partecipanti. Ecco il programma dettagliato:

Giovedì 11 luglio

Film: Grease

Orario: 21:30

21:30 Luogo: Piazza Unità d’Italia

Martedì 16 luglio

Film: Top gun Maverick

Orario: 21:30

21:30 Luogo: Piazza Unità d’Italia

Giovedì 18 luglio

Film: Il ragazzo e la tigre

Orario: 21:30

21:30 Luogo: Piazza Unità d’Italia

Martedì 23 luglio

Film: Vacanze Romane

Orario: 21:30

21:30 Luogo: Piazza Mandela

Sabato 27 luglio

Film: Ruby Gillman – La Ragazza con i tentacoli

Orario: 21:30

21:30 Luogo: Oratorio delle Ceppine (via Rossini)

In caso di maltempo, le proiezioni si svolgeranno presso il Cinema Teatro Paolo Grassi di via Bianchi. Questa iniziativa offre l’opportunità di godere di serate all’aperto all’insegna del grande cinema, in un’atmosfera unica e suggestiva.

(foto archivio: un cinema sotto le stelle in zona)

