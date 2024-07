news

Investire in criptovalute può essere un’opportunità di guadagno unica ma può essere anche estremamente rischioso. Si tratta di asset altamente volatili e ancora parzialmente regolamentati.

Il bitcoin è la criptovaluta per eccellenza, utilizzata ormai sia come metodo di pagamento online accettato universalmente, ma anche come metodo di investimento.

Pur restando la criptovaluta altamente volatile, rispetto agli altri tipi di altcoin resta la “cripto rifugio”. L’halving di aprile 2024 e i primi ETF spot su BTC approvati dalla SEC a gennaio, hanno riportato un hype attorno a BTC, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’ha portato a raggiungere i massimi storici. L’halving dimezza la ricompensa che i minatori ricevono per la convalida delle transazioni, passando da 6,25 BTC a 3,125 BTC per blocco. Secondo alcuni esperti BTC può arrivare a 100 mila dollari entro il 2025.

I vantaggi di investire in Bitcoin

Investire in Bitcoin può essere oggi ancora un’opportunità vantaggiosa che può restituire potenzialmente ancora guadagni molto elevati. Inoltre può essere una buona soluzione se si vuole diversificare il proprio portafoglio finanziario. Le cripto valute sono ecumeniche, accessibili a chiunque abbia un computer o un cellulare e una connessione può acquistarle, senza restrizioni burocratiche di sorta. Offrono transazioni più rapide e convenienti, perché non necessitano di intermediari e possono essere effettuate H24 7 giorni su 7.

Come comprare Bitcoin

Per acquistare Bitcoin bisogna scegliere un exchange, una piattaforma di trading abilitata per la compravendita di criptovalute. Alcuni dei più usati sono accessibili sia da desktop che da mobile, tra i più popolari troviamo Coinbase, Binance, eToro, che presentano interfacce user-friendly adatte anche ai principianti. Il passaggio successivo sarà quello di aprire un account e registrarsi con la verifica dell’ identità. A questo punto l’account va alimentato trasferendo fondi da un proprio account bancario per procedere all’acquisto. Le piattaforme supportano diverse modalità di deposito, tra cui bonifico bancario, carte di debito e di credito, PayPal e altri wallet mobile. Le criptovalute acquistate andranno custodite in un crypto wallet. Tra i più usati Trust Wallet e Metamask. Si possono scegliere anche hard wallet o cold wallet, software wallet e wallet cartacei o wallet integrati nell’exchange. I primi (tipo chiavette usb) sono pensati per conservare offline le chiavi private delle criptovalute. I software wallet sono applicazioni software utilizzabili su più dispositivi, ma online e quindi più vulnerabili. I wallet cartacei sono la copia fisica delle chiavi private per l’accesso alle criptovalute ma è essenziale conservarli accuratamente. Infine i wallet integrati negli exchange permettono di tenere tutto sulla stessa piattaforma.

Si può investire in Bitcoin anche tramite ETF, cioè titoli che replicano l’indice del BTC ma senza possederlo realmente. Gli ETF offrono un modo conveniente e regolamentato e sicuramente più familiare per approcciarsi alla criptovaluta. A gennaio la SEC (Securities and Exchange Commission) ha approvato 11 ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti. L’approvazione di questi prodotti può, inoltre, portare a un maggior coinvolgimento da parte di investitori istituzionali e fondi di investimento tradizionali.

Un ulteriore metodo per acquistare Bitcoin limitando la propria esposizione sulla criptovaluta è tramite azioni di società legate ai Bitcoin. In questo modo gli investitori si affidano alle performance di società altamente esperte del mondo delle cripto

Ognuno di questi metodi ha pro e contro e non esiste un modo universalmente migliore rispetto all’altro. Esiste il metodo più adatto alle esigenze di ciascun investitore.

Un’alternativa a Bitcoin: 99Bitcoins

99Bitcoins è un nuovo token la cui prevendita ha raggiunto oltre 2 milioni e 400 mila dollari. Si tratta di un token Learn-to-Earn, progettato per permettere agli utenti che studiano il mondo delle criptovalute, di guadagnare imparando. 99Bitcoins in realtà è una piattaforma che esiste da anni, con una community di oltre 700 mila followers e che offre oltre 79 ore di corsi di formazione di trading. Attraverso i corsi, ma anche attraverso il continuo aggiornamento sui social network, gli utenti possono avere accesso real time sugli ultimi aggiornamenti su Bitcoin e altre criptovalute, nonché sugli scenari di mercato più interessanti, come ad esempio l’attenzione per gli investimenti di balene cripto su determinati token. Oggi, 99Bitcoins si propone come pioniere della prossima evoluzione delle ricompense (dopo quelle Play-to-Earn che tanto successo hanno avuto), con l’innovativo modello Learn-to-Earn, attraverso l’integrazione nella piattaforma di un token BRC-20, che consente di creare dApp, NFT e altre applicazioni sulla rete Bitcoin. 99Bitcoins sta entrando nella vera era del Web3 con la tokenizzazione della piattaforma. Il token 99BTC è sia un token di accesso che un token di ricompensa, il che significa che gli utenti beneficeranno sia delle conoscenze acquisite su 99Bitcoins che delle ricompense in token 99BTC. 99Bitcoins si propone come guida per fare da ponte tra i token 99BTC e BRC-20, offrendo nuove utility man mano che Bitcoin viene adottato in massa. La sua forza è sicuramente una community forte e ben avviata, altamente fidelizzata e che mira a massimizzare il proprio potenziale di profitto.

Con il token 99Bitcoins, si potrà avere l’accesso a segnali di trading di esperti in criptovalute che permetteranno di ottenere un vantaggio in un mercato in rapida evoluzione. Avanzando nel programma di studi e partecipando attivamente alla community, si otterranno token 99Bitcoins direttamente nel proprio wallet Ethereum. Questi token potranno essere utilizzati per ottenere ulteriori vantaggi, tra cui l’accesso esclusivo a contenuti premium, sconti su prodotti e servizi dei partner e persino l’opportunità di partecipare a eventi riservati ai titolari di token.

99Bitcoins utilizza moduli di apprendimento interattivi, quiz ed esercitazioni per rendere l’esperienza di apprendimento coinvolgente e piacevole.

Lo staking

Il progetto prevede la possibilità di guadagnare ricompense passive mettendo in staking i propri token. Le ricompense verranno pagate ad ogni blocco Ethereum. Il 14% dell’offerta di token sarà distribuito nell’arco di due anni. Le ricompense vengono calcolate in base alla percentuale del pool di staking e alla percentuale di ricompense stimata p/a. Al momento l’APY è del 721%.

Tokenomics e Roadmap

99BTC ha un’offerta totale di 99.000.000.000. Un token $99BTC vale $0.00111. Il 15% della fornitura è destinata alla presale, un 14% allo staking, il 23% ai fondi per il progetto e il 17% alle ricompense per la community. Questo è espressione dell’enorme importanza che il progetto dà alla comunità e alla diffusione dello stesso sui social network, con il 23%dei fondi destinati al marketing.

In questo secondo quadrimestre del 2024 si procede alla costruzione della piattaforma, delle funzionalità di staking e al lancio della prevendita. Nel terzo quadrimestre ci sarà la possibilità di reclamare i propri token prima del lancio sui DEX. Nell’ultimo quadrimestre ci sarà il lancio dei segnali di trading sulle criptovalute, l’inizio dello sviluppo del bridging su BRC-20.

L’airdrop

Come ricompensa per 99 fortunati investitori verrà lanciato un airdrop di 99.999$ tra quelli che si uniranno per primi al progetto. I passaggi da fare per aderire sono semplici, dalla registrazione sul sito ufficiale a divenire follower su X (Twitter), Telegram e YouTube.

