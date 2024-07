Covid

SARONNO – Come nel resto d’Italia, anche in Lombardia aumentano i contagi da coronavirus, causa anche una nuova variante più contagiosa ma per il momento non aumenta in modo significativo il numero delle persone ricoverate in ospedale.

Il totale delle persone contagiate da inizio pandemia in Lombardia ha raggiunto il numero di 4.343.863 (+794 dalla predente rilevazione settimanale) mentre i guariti sono 4.294.757 (+506).

Il totale delle persone attualmente positive si attesta a 1.143 (la settimana precedente erano 862), i ricoverati in ospedale con il covid sono 79 (+21 rispetto alla settimana precedente) dei quali 3 (erano 3 anche settimana scorsa) in terapia intensiva. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia è di 47.963 persone (+35 dalla settimana prima).

I dati sono aggiornati al 4 luglio, prossimo aggiornamento venerdì.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

09072024