Le meme coin Play-to-Earn hanno visto un incremento significativo della loro capitalizzazione di mercato nell’ultimo anno, superando di fatto i 9 miliardi di dollari. Sono numerosi i progetti che hanno capitalizzato l’interesse dei trader, garantendo loro importanti ritorni passivi. Per ogni progetto che esaurisce però il suo ciclo, ne troviamo uno nuovo che permette di saltare a bordo in fase di prevendita, massimizzando i possibili guadagni al momento del listing. Ora tocca a Shiba Shootout, progetto ambientato nel vecchio e selvaggio West ma abitato da cowboy sicuramente familiari: i simpatici cagnolini Shiba Inu.

Shiba Shootout vede come protagonista il leggendario Marshal Shiba, il furbo sceriffo che tiene sotto controllo i criminali della frontiera digitale. Il cane più veloce del West abita la città di Shiba Gulch ma da solo non può far sì che la città prosperi. Per questo è alla ricerca di Shiba Sharpshooters, ovvero i trader che decidono di partecipare al progetto e cavalcare insieme a lui nella frontiera delle criptovalute.

Per unirsi agli altri cowboy, o meglio “cowdog”, basta acquistare token SHIBASHOOT, che permettono di interagire con il progetto e puntare su ritorni passivi garantiti dallo staking. I ritorni stimati sono infatti del 2237% con già più di 14 milioni di token piazzati in staking.

Come comprare Shiba Shootout: guida completa

Per partecipare alla prevendita e acquistare i token di Shiba Shootout dovrete seguire una procedura specifica che prevede alcuni passaggi fondamentali. Potete seguire la guida completa che vi presentiamo in basso per ottenere rapidamente e senza fatica i vostri token SHIBASHOOT.

Passaggio 1: Visitare il sito ufficiale

Il primo passo è quello di visitare il sito ufficiale. Potete facilmente raggiungerlo con il link in basso, assicurandovi così che siate sull’effettivo sito del progetto. Un passaggio, questo, decisamente importante, che evita di finire su siti che nulla hanno a che vedere con il team ufficiale di Shiba Shootout.

Passaggio 2: Collegare un wallet

Per poter acquistare i token avrete bisogno di un wallet compatibile con il progetto in questione. Tra quelli supportati troviamo per esempio Wallet Connect, Best Wallet, Coinbase o Metamask. Scegliendo uno di questi ultimi, potrete accedere alle presale.

Uno dei più semplici da utilizzare, qualora non ne abbiate uno, è senz’altro Metamask. Potete scaricarlo sia come applicazione per il vostro smartphone, sia su computer come estensione del browser.

Terminata l’installazione, potete creare un account per il wallet. Fate molta attenzione perché nella fase di creazione verrà anche generata una frase di recupero dell’account. Per evitare di perdere questa informazione vi consigliamo di salvarla in maniera accurata.

Passaggio 3: Acquistare criptovalute compatibili

L’acquisto di SHIBASHOOT può essere portato a termine con criptovalute specifiche. Dando un’occhiata alla pagina ufficiale del progetto noterete subito che potete usare per esempio token ETH o USDT, per esempio. Quindi dovrete acquistarne tramite un exchange o anche usando Metamask.

Passaggio 4: Acquista token $SHIBASHOOT

Ora che possedete criptovalute compatibili sul vostro wallet, potete procedere con l’acquisto dei token SHIBASHOOT. Cliccate prima di tutto su “Connetti il portafoglio”, scegliendo il wallet appena creato. Poi potrete acquistare i token inserendo la quantità desiderata e la valuta di scambio principale. Non resta che aprire Metamask e confermare la transazione: il gioco è fatto! Avete acquistato con successo i token di Shiba Shootout che potrete anche immediatamente posizionare in staking.

Passaggio 4: Ottieni i token al termine della prevendita

I token saranno resi disponibili al termine della prevendita, quando SHIBASHOOT verrà lanciato sugli exchange e diverrà listato. Per riscattare quelli acquistati e ottenuti tramite staking o altre attività in merito al progetto, vi basterà usare il pulsante specifico sul sito ufficiale non appena questo sarà reso disponibile. Al termine, avrete tutti i vostri token sul wallet collegato.

L’entusiasmante roadmap di Shiba Shootout

Il potenziale di questa meme coin è molto alto. Non solo perché si tratta di un tema intrigante unito a uno dei migliori meme canini, ma anche per la roadmap del progetto ben strutturata e immediatamente comprensibile. Questa è disponibile sul sito ufficiale dove ogni fase è presentata in maniera accurata.

Oltre al lancio e il listing su CoinGecko e Coinmarketcap, è prevista la formazione di un gruppo Discord per tutti i possessori dei token e tanti altri entusiasmanti passaggi. Per chi detiene i token acquistati secondo la procedura mostrata, è anche possibile seguire l’evolversi del progetto sul profilo X ufficiale o entrare a far parte del gruppo Telegram.

