CESANO MADERNO – Due persone sono in gravi condizioni: queste le conseguenze dell’incendio che si è sviluppato questa mattina in corso Roma 59 a Cesano Maderno. L‘allarme è stato dato alle 8.50, con la segnalazione di un incendio in un appartamento. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, sono arrivate due ambulanze e due automediche, oltre alle forze dell’ordine.

Codice rosso

I residenti nell’alloggio hanno riportato serie conseguenze: un uomo di 52 anni è stato trovato in arresto cardiocircolatorio, è stato rianimato e portato all’ospedale di Desio, in prognosi riservata. Quadro clinico preoccupante anche per una donna di 82 anni, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace, addome e ad un arto superiore. L’anziana è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, anche lei con prognosi riservata.

Danni ingenti

I tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il rischio che il rogo potesse estendersi anche agli altri alloggi vicini: l’incendio è stato spento rapidamente, sono ora in corso verifiche sull’agibilità dell’appartamento e di quelli vicini, e sulle cause del rogo. Da quantificare i danni materiali, che d’altra parte appaiono ingenti.

09072024