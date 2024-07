Cronaca

CESANO MADERNO – Le conseguenze riportate dall’inalazione del fumo e dalle ustioni erano troppo gravi e malgrado l’intervento dei vigili del fuoco che li ha portati fuori dall’appartamento in fiamme e i tempestivi soccorsi non ce l’hanno fatta.

Sono morti il 52enne e la madre di 82 anni residenti nell’appartamento di corso Roma dove stamattina, martedì 9 luglio, si è verificato un incendio.

Si trovavano entrambi all’interno dell’appartamento quando alle 9 sono divampate le fiamme. Secondo quanto emerso in queste prime fasi la madre era invalida e il figlio, dopo aver chiesto aiuto ai vicini urlando per le scale, sarebbe rientrato in casa per tentare di salvarla. Non ci è riuscito e sono stati i vigili del fuoco che li hanno portati fuori dall’abitazione. Le loro condizioni sono apparse subito gravissime.

All’ospedale di Desio è morto poco dopo il suo arrivo il figlio e qualche ore più tardi è deceduta anche la madre che aveva ustioni di terzo e quarto grado su diverse parti del corpo. Sconcerto tra i vicini di casa, conoscenti e amici che si sono stretti intorno al fratello del che viveva con il 52enne la madre. Stamattina era uscito di casa per andare al lavoro poco prima dell’avvio dell’incendio.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco Gianpiero Bocca: “Esprimo cordoglio, anche a nome dell’Amministrazione Comunale, per la tragedia avvenuta oggi nella nostra città. Due persone hanno perso la vita a causa di un incendio scaturito nella loro abitazione di corso Roma. Un evento che ha scosso la nostra Comunità, suscitando profondo dispiacere e commozione. Formuliamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Ringrazio i soccorritori, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e Croce Bianca, per la loro professionalità e sensibilità”

